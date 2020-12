Mühlhäuser 3K beendet Spielbetrieb vorzeitig

Die Theaterwerkstatt 3K in Mühlhausen beendet ihren Spielbetrieb in diesem Jahr vorzeitig. Die einschneidenden Maßnahmen der Bundesregierung bis zum 20. Dezember wirken sich stark auf die Jahresplanung aus, heißt es in einer Mitteilung. So entfallen, nachdem schon im November etwa 20 Veranstaltungen und Vorstellungen ausgefallen sind, nun auch die letzten noch verblieben Veranstaltungen. Darunter sind zehn Vorstellungen für Kinder, die geplante Premiere „Hände, Füße, Gummistiefel“, drei Vorstellungen für Erwachsene, einige geplante Projekte im Haus und mehrere Gastspiele außer Haus.

Deshalb hat die Geschäftsführung des Vereins 3K-Kunst, Kultur, Kommunikation beschlossen, den Vorstellungsbetrieb bis Ende des Jahres komplett abzusagen. In der gesamten Geschichte des Vereins sei dies das erste Mal, dass der veranstaltungsreichste Monat des Jahres nicht bespielt werde, heißt es.

Die Mitarbeiter werden den Weihnachtsurlaub vorzeitig antreten und bis dahin die verbleibenden Arbeitstage im Dezember nutzen, um Wartungs- und Reparaturarbeiten durchzuführen, das Jahr 2020 auf allen Schreibtischen zu beenden und auf ein gutes und gesundes neues Jahr zu hoffen, das mit dem 30 jährigen Vereinsjubiläum detailgerecht vorbereitet werden soll.