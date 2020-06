Gummistiefel an einem Schuhregal in einem Kindergarten.

Mühlhäuser Kita-Portal startet

Eltern können ihr Kind künftig online für einen der 21 Kindergärten in freier und kirchlicher Trägerschaft in Mühlhausen und den Ortsteilen anmelden. Am 1. Juli, 8 Uhr, wird das neue Kita-Portal freigeschaltet. Eltern können sich über freie Plätze zum gewünschten Betreuungsbeginn informieren und ihr Kind ab Geburt anmelden. Damit entfällt die bisher genutzte Kita-Karte.

Die Anmeldung werde einfacher und transparenter, so die Stadtverwaltung. Zudem stünden den Trägern weitere Funktionen, wie die Kommunikation mit den Eltern, zur Verfügung.

Der Start war bereits am 1. April vorgesehen, wurde aufgrund der corona-bedingten Ausnahmesituation und den Einschränkungen zur technischen Begleitung aber verschoben.

www.muehlhausen.meinkitaplatz.de