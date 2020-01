Mühlhäuser Krankenhaus hilft kranken Kindern aus Angola und Afghanistan

Der siebenjährige Edgar aus Angola ist ein aufgewecktes Kind. Zusammen mit Erzieherin Renata Krissak sitzt er am Tisch auf der Kinderstation des Mühlhäuser Hufeland-Klinikums. Edgar ist eigentlich sein Zweitname, aber den können sich hier alle besser merken als Ayamir. Zug um Zug geht es einen Schritt voran auf dem Spielbrett.

Seit November wird der Junge in Mühlhausen behandelt. Am linken Unterschenkel hat er eine Operationswunde, die verheilen muss. „Er kam mit einer Knocheninfektion“, sagt Chefarzt Christian Windischmann, „wir mussten radikal operieren.“ Der neue Knochen wachse gut nach. Noch drei bis sechs Monate könne die Behandlung dauern.

Ayamir Edgar kommt aus Angola Foto: Alexander Volkmann

Die Kosten trägt das Hufeland-Klinikum. Darum, dass Edgar überhaupt in Deutschland behandelt werden kann, vor allem um die Logistik, kümmert sich der Verein Friedensdorf. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet er mit dem hiesigen Krankenhaus zusammen.

Ziel sei es, Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten, die in ihrem Heimatland nicht medizinisch versorgt werden können, nicht ihrem Schicksal zu überlassen. Nach abgeschlossener Behandlung in Deutschland werden sie noch Weile betreut, bis sie zurück können zu ihren Familien in die Heimatländer.

Wie Edgar kommen jedes Jahr ein bis drei junge Patienten aus Afghanistan oder Angola zur Behandlung ins Hufeland Klinikum – vor allem mit schlecht verheilten Knochenbrüchen oder Infektionen der Knochen, wie Windischmann erklärt. Die Operationstechnik qualifiziere das Haus für die Behandlung derartige Erkrankungen.

Die Kinder seien oft in einem schlechten Zustand, weil zum einen die Entzündungen weit fortgeschritten sein, und zum anderen oft auch noch begleitende Erkrankungen, wie Malaria, dazu kämen. Manchmal sei eine Isolation notwendig. Die Mediziner seien dabei fachlich sehr gefordert, würden im Bedarfsfall mit anderen Krankenhäusern kooperieren.

In dieser Zeit wird das Krankenhaus zum Lebensmittelpunkt der Kinder. Vor allem die Krankenschwestern sind es, die sich auch außerhalb der Medizin um die kleinen Patienten kümmern. Auch ehrenamtliche Helfer kämen fast täglich. Windischmann: „Hier ist viel persönliches Engagement und Herzblut mit im Spiel.“

Mühlhäuser Sportverein unterstützt Projekt mit Spende

„Das Klinikum in Mühlhausen ist seit 20 Jahren eine feste Bank bei der Planung unserer Aktivitäten“, sagt Christian Heisig vom Friedensdorf. 300 Kinder pro Jahr hole der Verein nach Deutschland. Drei seien 2019 im Hufeland-Klinikum behandelt worden. „Es sind schwerkranke Kinder, die in ihren Heimatländern wohl keine Chance gehabt hätten.“ Das Krankenhaus halte an der Zusammenarbeit fest, sagt Geschäftsführerin Kerstin Haase.

Christian Heisig vom Friedensdorf nahm die Spende von Stefan Gräbedünkel vom Mühlhäuser Sportverein 2019 entgegen. Foto: Alexander Volkmann

Der Verein Friedensdorf mit Sitz in Oberhausen finanziert sich vor allem über Spenden. Auch aus Mühlhausen kam nun Unterstützung. 1380 Euro hatte der Mühlhäuser Sportverein 2019 (MSV) beim Benefiz-Turnier Anfang Januar gesammelt. Erst im März vergangenen Jahres wurde der Verein gegründet. Einnahmen aus der Tombola und die Hälfte der Startgebühr kamen in den Topf für den Topf für die Unterstützung des Friedensdorfes.

Eine Mannschaft des MSV spielt derzeit Fußball in der zweiten Kreisklasse. Viele Kicker kommen aus dem Kosovo oder Albanien, erklärt Vereinsvorsitzender Stefan Gräbedünkel, der auch Trainer ist. Eine Freizeitmannschaft gibt es ebenfalls. In der Kampfkunstabteilung wird unter Trainer Manfred Rohrberg Wing Chun, ein Kung Fu zur Selbstverteidigung, gelehrt. Und unter der Rubrik Kidsfit sollen Kinder spielerisch an das Vereinsleben herangeführt werden, ohne sportliche Höchstleistungen ablegen zu müssen, erklärt Gräbedünkel. Auf eine Sportart lege man sich nicht fest. Weitere gemeinnützige Aktionen habe der Verein für die Zukunft auf dem Plan.