Mühlhäuser mit Theophanu-Medaille der Stadt ausgezeichnet

Mühlhausen. Hans-Dieter Götze aus Pfafferode wurde mit der Theophanu-Medaille der Stadt Mühlhausen ausgezeichnet.

Um die Verdienste für die Kreisstadt zu würdigen zeichnete Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD) am Donnerstag Hans-Dieter Götze aus Pfafferode mit der Theophanu-Medaille der Stadt aus. Götze habe sich laut Bruns als Pflegekraft in der damaligen Landesheilanstalt Pfafferode stark gemacht. Er sei maßgeblich an der Entwicklung der Einrichtung bis zum heutigen Ökumenischen Hainich Klinikum, das sich als Lehr- und Fachkrankenhaus auszeichnet, beteiligt gewesen. Auch sein Engagement zum Aufbau der Pfafferöder Betriebsfeuerwehr, in der er anschließend über Jahrzehnte ehrenamtlich aktiv war, sei beachtenswert.