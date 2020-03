Janett Scholl führt in Mühlhausen eine Tankstelle. Eine weitere übernimmt die 31-Jährige jetzt in Bad Langensalza.

Mühlhausen. Unternehmerin Janett Scholl führt eine Tankstelle und ein Sonnenstudio in Mühlhausen. Jetzt kommt eine Tankstelle in Bad Langensalza dazu.

Mühlhäuserin übernimmt Tankstelle in Bad Langensalza

Die Tankstelle in der Sondershäuser Straße in Bad Langensalza hat einen neuen Pächter. Unternehmerin Janett Scholl, die bereits eine Tankstelle und ein Sonnenstudio in Mühlhausen führt, übernimmt das Areal. In den Umbau der in die Jahre gekommenen Tankstelle investiert die 31-Jährige einen mittleren fünfstelligen Betrag. „Im Moment sind wir dabei, umzuflaggen. Die Außenbeschilderung wird dem neuen Kraftstofflieferanten angepasst. Zeitgleich werden kleinere Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten auf dem Gelände erledigt“, sagt Scholl.

„Komplett neues Konzept“ für die Tankstelle Mitte März soll die Tankstelle dann für rund vier Wochen öffnen. Nach dieser Zeit wird der Innenbereich der Tankstelle erneut für rund vier Wochen geschlossen. Der Tankbetrieb werde währenddessen aufrechterhalten. Bezahlt wird im Container. „In Bad Langensalza entsteht die erste Tankstelle im Landkreis, die ein komplett neues Konzept verfolgt. Es wird in unserer Tankstelle viel mehr Frischeprodukte geben. Knackige Salate, Sushi und gebratene Schnitzel, das Bistro wird komplett neu gestaltet. So etwas gibt es bisher nirgendwo im Kreis“, erklärt die Unternehmerin. Ebenso werden neue Regale und Kühltheken ihren Platz im Verkaufsraum finden. Um das neue Konzept umsetzen zu können, arbeite man mit einer großen Lebensmittelkette zusammen. In den ersten Wochen möchte Unternehmerin Scholl die Tankstelle in Bad Langensalza mit fünf Mitarbeitern betreiben. Danach müsse man auf zehn Arbeitskräfte aufstocken. Sie würden zum Großteil fest angestellt, aber auch Aushilfen werden gesucht. Bisherige Angebote immer zu weit entfernt „Seit einiger Zeit verfolge ich den Gedanken, eine zweite Tankstelle zu führen und mein Unternehmerdasein auszubauen. Bisher waren die Angebote hierfür immer zu weit entfernt. Bad Langensalza habe ich mir jetzt nicht entgehen lassen“ sagt die 31-Jährige. Es würde nichts bringen, aus der Ferne zu führen; wichtig sei es, täglich vor Ort zu sein, um mit den Mitarbeitern und über deren Probleme zu sprechen, aber auch zu schauen, ob alles so funktioniert, wie man es sich vorstellt, erläutert Scholl.