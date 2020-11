20 Betten für Corona-Patienten in Mühlhausen

20 Betten am Standort Mühlhausen werden nun auch als Betten für eine Corona-Station genutzt. Das sagte Katrin Vogler aus der Kreisverwaltung gegenüber unsere Zeitung. Damit wolle man verhindern, dass das Klinikum in Bad Langensalza überlastet wird. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Im Klinikum in Bad Langensalza wurden 70 Betten geschaffen und das Haus umstrukturiert. Während die Versorgung der Corona-Patienten im Frühjahr noch im Erdgeschoss des Klinikums in Bad Langensalza erfolgte, ist man inzwischen innerhalb des Hauses umgezogen in die zweite Etage. Dort, wo sich bisher die Kardiologie und die Gastroenterologie befanden, gibt es nun 35 Zimmer für Corona-Patienten.

Wann die Station in Mühlhausen mit den ersten Patienten belegt werde, das sei abhängig von der Entwicklung der Zahl der erkrankten Infizierten. „Sie ist seit Freitag vergangener Woche einsatzbereit“, sagte Landrat Harald Zanker (SPD). „Es muss unsere Leitlinie sein, trotz der Corona-Pandemie sowohl in unserem Haus in Bad Langensalza als auch in dem in Mühlhausen eine Regelversorgung aufrechtzuerhalten“, begründet er den zweiten Standort.

