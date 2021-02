Mühlhausen: Chefarzt Gutermann hört auf

Der promovierte Chefarzt Martin Gutermann wurde jetzt nach 40 Dienstjahren am Hufeland-Klinikum verabschiedet. Das teilte am Montag eine Klinik-Sprecherin mit. Martin Gutermann studierte von 1973 bis 1978 Medizin in Leipzig und Erfurt. Nach einjähriger Pflichtassistenz im Kreiskrankenhaus Mühlhausen erhielt er 1979 die Approbation als Arzt und begann hier die Ausbildung zum Facharzt für Innere Medizin.

Er blieb dem Kreiskrankenhaus Mühlhausen zunächst als Stationsarzt treu, fungierte seit 1984 als Oberarzt und seit 1992 als Chefarzt – anfangs in Pfafferode, dann, ab 2000, im Neubau am Standort in der Langensalzaer Straße. Seit 2003 sei er Facharzt für Gastroenterologie. Das Klinikum schätzt, dass der Mediziner in seiner Laufbahn wohl 60.000 Fälle behandelt hat.

Konkrete Pläne für den Ruhestand hat Martin Gutermann der Mitteilung zufolge nicht. Eine Sprecherin zitiert ihn mit den Worten: „Eine Umstellung ist es für mich. Aber der Gedanke, von einem Fokus-Blick, den man in der Verantwortung als Arzt jeden Tag hat, in einen Panorama-Blick zu wechseln, macht mich schon neugierig auf neue Entdeckungen und alte Wiederentdeckungen. So tut es gut, für einen Moment ohne konkreten Plan zu sein.“