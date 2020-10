Karate ist für ihn kein Wettkampf, sondern eine Lebenseinstellung. Frank Siegmund, der im November 50 wird, will Prinzipien vermitteln. Seit drei Jahrzehnten ist er Athlet und Trainer in einem.

Als Jugendlicher hatte er in der DDR keine Chance auf Karate, war aber, wie viele Gleichalterige, fasziniert von Kung Fu und Karate-Filmen. Der sportliche Weg führte Siegmund zum Judo und Ringen und Aikidō. 1990 kam er zum Karate. Das Datum des ersten Vereinstrainings bei Fuj Yama kann er noch immer ohne nachzudenken nennen: 11. September 1990. „Damit sind wir wahrscheinlich der erste Karateverein in den neuen Bundesländern“, meint Siegmund.

Der Sport führte ihn Anfang der 1990er in die Welt – nach London und Prag, zu Wettkampfstätten in Frankreich und in vielen Gebieten Deutschlands. Dass er sportlich so schnell vorankam, schreibt er auch den vielen Auslandseinsätzen zu.

Komplizierte Aufgabe der Prüfer

Siegmund trägt den schwarzen Gürtel, hat inzwischen den siebenten Dan nach amerikanischen Karateregeln abgelegt. In Deutschland wäre das – noch – nicht möglich gewesen; er ist dafür schlichtweg zu jung. Nun hofft er darauf, dass ihm diese Prüfung, die er im September in Wilhelmshaven bestand, in Deutschland anerkannt wird.

Das Programm für die Prüfung hat er selbst zusammengestellt. Die Aufgabe, vor die ihn die Prüfer stellten, klingt banal, ist aber unglaublich kompliziert: Begeistern Sie uns, jeden Einzelnen von uns; mehr bekam er nicht zu hören und stellte sich die Frage: Was wissen die Prüfer noch nicht von mir, womit kann ich sie überraschen? Es gelang ihm, indem er Alltagsgegenstände in seine Übung einbaute, sie zur Waffe werden ließ. Ein Tuch, das ihm aus seiner Arbeit als Fensterputzer vertraut ist, beispielsweise. Mit dem Tuch gelang es ihm, zwei Zentimeter dicke Hölzer zu durchtrennen. „Die Energie muss über die Hüfte, in die Schulter, in die Hand und dann ins Tuch“, beschreibt er den Weg. Ein Dreivierteljahr brauchte es von der Idee bis zur perfekten Umsetzung.

Auch Schmächtige können sich wehren

Es ist weniger der Wettkampf, der ihn und seine Vereinskollegen antreibt. „Wir sind eine große Karatefamilie, die greift bis nach Amerika.“ Es geht ihm um das Wissen von Körpermechanik, das Chi, um Ausstrahlung, Technik, auch um Show. Und es geht ihm darum, zu vermitteln: Auch ein Kleiner, eher Schmächtiger kann sich wehren, wenn er angegriffen wird.

Es braucht das Wissen, welche Technik man einsetzt und wie man den Gegenüber aus dem Gleichgewicht bringt. Frank Siegmund ist Anhänger der traditionellen Form des Karate, in deren Mittelpunkt das Erlernen der Prinzipien der Körperbewegung steht. „Es geht darum zu verstehen, wie unser eigener Körper funktioniert. Erst durch das Verstehen der Biomechanik können wir lernen, wie die einzelnen Karatetechniken funktionieren.“ Wer von den rund 40 Aktiven beim Verein Fuj Yama Mühlhausen doch zu einem Wettkampfathleten werden möchte, den würde Siegmund nach Göttingen vermitteln.