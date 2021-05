Mühlhausen gedenkt der Geschwister Scholl

Mühlhausen. Weiße Rosen vor dem Mehrgenerationenhaus sollen an die jungen Widerstandskämpfer im Dritten Reich erinnern.

Anlässlich des 100. Geburtstages von Sophie Scholl am vergangenen Sonntag hat die Stadt Mühlhausen an sie und ihren Bruder Hans Scholl gedacht. Auf den Treppenstufen vor dem Mehrgenerationenhaus „Geschwister Scholl“ in der Puschkinstraße wurden weiße Rosen niedergelegt.

Als Teil der Widerstandsgruppe „Die Weiße Rose“ hatte Sophie Scholl mit Flugblättern zum Kampf gegen Hitler und das Nazi-Regime aufgerufen und wurde deshalb im Februar 1943 mit ihrem Bruder und einem weiteren Mitstreiter hingerichtet. Sie wurde 21 Jahre alt.

„Sophie Scholl setzte ihr Leben aufs Spiel, um sich einem menschenverachtenden System entgegenzustellen und für ihre Überzeugung eines toleranten, gerechten Zusammenlebens in demokratischer Verantwortung einzutreten. Der mutige Widerstand ist bis heute eine Aufforderung an alle, sich einzumischen, wenn der freiheitlich-demokratische Staat angegriffen wird“, so Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD).

Seit 1992 trägt das Haus den Namen. 1914 wurde es als Stadtjugendheim eingeweiht, 1948 wurde es zum „Geschwister-Scholl-Jugendheim“, ehe es 1968 als Kreispionierhaus nach dem sowjetischen Kosmonauten Wladimir Komarow benannt wurde.