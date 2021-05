Mühlhausen: Infoabend zu Multipler Sklerose

Marek Jauß, Chefarzt der Neurologie am Ökumenischen Hainich-Klinikum Mühlhausen spricht bei einem Infoabend über Multiple Sklerose.

Mühlhausen. Das Mühlhäuser Hainich-Klinikum möchte am 19. Mai mit einer Online-Veranstaltung aufklären.

Online informiert Ökumenische Hainich-Klinikum (ÖHK) am Mittwoch, 19. Mai, um 18 Uhr über das Leben mit Multipler Sklerose. Die Klinik wolle damit Betroffenen in Corona-Zeiten eine Plattform zum Austausch bieten, heißt es in einer Mitteilung.

Marek Jauß, Chefarzt der Neurologie am ÖHK, wird über Neuigkeiten in der MS-Behandlung sprechen. Die Geschäftsführerin des DMSG-Landesverbandes, Renate Wida-Vogel, berichtet über den Landesverband. Uwe Zettl, Leiter der Sektion Neuroimmunologie an der Uni Rostock, referiert über Corona und die Besonderheiten bei MS-Erkrankungen – dabei geht es auch um die Impfung.

Informationen zur Teilnahme online unter: www.oehk.de