Mühlhausen: Kein Wasser an Friedhöfen in der Winterzeit

Auch in diesem Jahr wird über das Winterhalbjahr das Wasser auf Friedhöfen im Stadtgebiet Mühlhausen abgestellt. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Grund seien die kühle Witterung und damit verbundene Schäden an den Bewässerungssystemen durch Frost. Zunächst werde deshalb am Montag, 2. November, die Wasserversorgung des Friedhofs der Kernstadt (Neuer Friedhof) winterfest gemacht. Die Ortsteile folgen.