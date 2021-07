Im Mühlhäuser Freibad am Schwanenteich baden Kinder diesen Sommer günstiger.

Mühlhausen: Kinder baden günstiger im Freibad am Schwanenteich

Mühlhausen. Nach vielen Bedenken will der Stadtrat den Eintrittspreis für Kinder im Sommer reduzieren.

Kinder bis 14 Jahre zahlen für die restliche Badesaison nur einen Euro Eintritt im Mühlhäuser Freibad am Schwanenteich. Dies wurde in der Stadtratssitzung am Mittwochabend nach einigen Änderungen mehrheitlich beschlossen.

Michael Mieth (SPD) stellte ursprünglich einen Antrag auf kostenloses Baden für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre. „Wenn sie schon nicht verreisen können und ihre Freunde lange nicht gesehen haben, wollen wir nach den Monaten der Pandemie damit ein Zeichen für die Kinder und Jugendlichen setzen“, erklärte er.

Einige Ratsmitglieder äußerten finanzielle Bedenken. Bei einem Eintrittspreis von regulär 2,50 Euro und – je nach Wetterlage – etwa 300 Kindern pro Tag, würden am Ende 30.000 bis 40.000 Euro Einnahmen fehlen, sagte zum Beispiel Jörg Walter (Bürgerliste/FDP). Eine solche Regelung sei außerdem unfair gegenüber den Badeanlagen in der Umgebung, wie Volker Bade (CDU) sagte.

Ronny Hermann Poppner (AfD) schlug schließlich vor, die Altersgrenze auf 14 Jahre zu senken und einen symbolischen Eintritt von einem Euro zu erheben. Diese Änderung wurde mehrheitlich vom Stadtrat angenommen.