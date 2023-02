Mühlhausen: Marco Imm präsentiert Debütroman

Thrillerautor Marco Imm präsentiert seinen Debütroman in Mühlhausen.

Mühlhausen. Thrillerautor Marco Imm präsentiert seinen Debütroman „Verschwunden im Wald: Das Grauen versteckt sich hinter Bäumen“ in Mühlhausen.

Für interessierte Leserinnen und Leser präsentiert Thrillerautor Marco Imm seinen Debütroman „Verschwunden im Wald: Das Grauen versteckt sich hinter Bäumen“ am Freitag, 24. Februar, zwischen 17 und 19 Uhr in der Thalia-Filiale in Mühlhausen. Der Eintritt ist für alle Interessierten kostenlos.

Der Autor Marco Imm stammt gebürtig aus Wittenberg und hat sich auf paranormale Phänomene spezialisiert. Zu seinen Schwerpunkten zählen Bewusstseins- und Traumforschung, aber auch Parallelwelten und schwarze Löcher. Die Geschichte seines Debütromans „Verschwunden im Wald“ basiert auf wahren Ereignissen und widmet sich den Themen Zeitreisen und Angstbewältigung.