Mühlhausen plant Sitzung des Stadtrats für Anfang Februar

Erstmals seit September soll am Mittwoch, 3. Februar, wieder der Mühlhäuser Stadtrat tagen. Man bereite derzeit das Hygiene-Konzept dafür vor. Die Tische am Schwanenteich sollen noch weiter auseinander gestellt, die interessierte Öffentlichkeit verstärkt auf den Livestream gelenkt werden. Zudem wird laut Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD) geprüft, ob sich Ratsmitglieder vor der Sitzung auf Covid 19 testen lassen können.

Auf der Tagesordnung wird dann, so wie auch auf der – weitgehend nicht öffentlichen – Sitzung des Hauptausschusses in der kommenden Woche, die Eingemeindung der Gemeinde Anrode stehen. Möglich sei die Eingemeindung als Ganzes oder die einzelner Ortsteile. Der Rat solle den Oberbürgermeister legitimieren, nun ganz offiziell die Gespräche zu führen.

Bruns hält Mühlhausen, das 2019 schon Grabe, Bollstedt, Höngeda und Seebach eingegliedert hat, für stark genug, um auch in Anrode die Dorfentwicklung voranzutreiben. Angestrebt werde eine Eingliederung zum 1. Januar 2022.

Wegen der Finanzlage ist Anrode seit längerem gezwungen, sich einen Fusionspartner zu suchen. Und der kristallisiert sich mit Dingelstädt und Mühlhausen heraus, in drei Varianten: Die Gemeinde als Ganzes geht zu einer der beiden Städte oder einzelne Ortsteile gehen unterschiedliche Wege. Eineinhalb Jahre lang habe es einen Schwebezustand gegeben, in dem nicht verhandelt werden konnte, sagt Anrodes Bürgermeister Jonas Urbach (CDU), weil es keine Aussage vom Land über Prämien und Entschuldung gab. Mittlerweile sei klar, dass es eine weitere Fusionsrunde geben soll. Auch die Bürger sollen zu ihrer Meinung befragt werden. In welcher Form ist noch nicht klar.

Eine Fusion würde das Land mit 2 Million Euro unterstützen, zudem fordere Bruns die Entschuldung der Gemeinde.