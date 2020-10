Mühlhausen schließt die ersten Türen

Das Rathaus der Kreisstadt bleibt offen – und damit auch der Bürgerservice. Das sagte Mühlhausens Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD) am Donnerstag auf Nachfrage unserer Zeitung. Etwaige Einschränkungen aufgrund der gestiegenen Corona-Infizierten-Zahlen werden derzeit nicht durchgespielt. Einzige Änderung in den vergangenen Tagen: In den Gebäuden der Stadtverwaltung haben Mitarbeiter und Besucher außerhalb der Büroräume eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.

Der Bedarf für ein offenes Haus ist da: „Vor allem im Bürgerservice. Dort ist in den vergangenen Wochen einiges an Anträgen aufgelaufen, die abgearbeitet werden müssen“, sagt Bruns. Auch sei man derzeit noch davon entfernt, wieder einen Teil der Arbeit ins Homeoffice zu verlagern.

Verschärft worden seien aber die Vorschriften für das Feuerwehrgerätehaus in der Kernstadt. Dort herrsche „absolutes Besuchsverbot“, selbst Familien könnten nicht mehr bei den Berufsfeuerwehrleuten auf Arbeit vorbeischauen. „Auch der Pizzabote kommt nicht rein“, so Bruns.

Stadtwerke schließen Kundenzentrum

Die Stadtwerke als ein städtisches Tochterunternehmen hingegen schlossen am Donnerstag die Türen zum Kundenservice in der Windeberger Landstraße. Der Kundenservice ist einer Mitteilung zufolge ausschließlich telefonisch unter Nummer 03601/434450, per E-Mail an kundenservice@stadtwerke-muehlhausen.de sowie per Post zu erreichen.

„Da alle Serviceangebote auch telefonisch oder online abgewickelt werden können, gibt es Alternativen für unsere Kunden. Das hatten die letzten Monate bewiesen“, so Regine Gierse, die kaufmännische Geschäftsführerin des Energieversorgers.

Jugendclubs teils seit Frühjahr dicht

Dorfgemeinschaftshäuser und Jugendclubs in Mühlhausen und den Ortsteilen bleiben überwiegend geschlossen. Private Feiern werden gegenwärtig nicht durchgeführt. Vereinzelt – und ganz gezielt abgestimmt mit den Ortsteilbürgermeistern – sind Sportvereine und Sportgruppen in einigen Einrichtungen aktiv. Auch das Mehrgenerationenhaus in der Kernstadt wolle man für die Gruppen, die das Haus in den vergangenen Monaten wieder genutzt haben, offen halten. Wann und für welche Nutzergruppen das Haus geöffnet sein kann, ist laut Bruns noch nicht abschließend geklärt. Man stehe hierzu in Kontakt mit dem Gesundheitsamt.

Für private Veranstaltungen wird das Haus nicht vergeben. So steht es auch in der am Sonntag herausgegebenen Allgemeinverfügung des Landrates.

Markttreiben weiter möglich

Ähnlich ist es in den Jugendclubs. In den meisten fände seit dem ersten Lockdown im Frühjahr generell kein Betrieb statt. Dort, wo sich tatsächlich wieder Jugendliche treffen, seien Sozialarbeiter dabei. Für Veranstaltungen stehen die Einrichtungen nicht zur Verfügung.

Der Wochen- und Grünmarkt bleibt weiterhin in der Fußgängerzone auf dem Obermarkt offen zugängig und unterliegt nicht der Kontaktnachverfolgung. Darauf einigten sich bis auf weiteres der Bereich Märkte der Stadtverwaltung und das Gesundheitsamt des Landratsamtes. „Um weiterhin ein hohes Maß an Sensibilität aufrecht zu erhalten, wurden mit den Wochenmarkthändlern am Dienstag Gespräche geführt, um auf die wichtige Einhaltung der allgemeinen Hygieneschutzregeln hinzuweisen“, heißt es von einer Rathaussprecherin.

