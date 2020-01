Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mühlhausen: Verbraucherzentrale näher im Fokus

Die eigenen Ratschläge auf Praxistauglichkeit testen konnte jetzt die Verbraucherzentrale in Mühlhausen. Denn sie ist umgezogen und hat neue Räume in der Brückenstraße 23. Laut Thüringens Geschäftsführer Ralph Walther ist der Beratungsbedarf weiterhin groß. Und auch in Zeiten der Digitalisierung werde der persönliche Kontakt gesucht.

Wie Walther informierte, dürfe man sich heute als Beratungsstelle nicht mehr in einem Kämmerlein verstecken. Das neue Domizil liegt zentraler, ist gut erreichbar und präsenter. Das alte Büro in der Felchtaer Straße war Mitte Dezember geschlossen worden. Bis jetzt zur Eröffnung wurden auf dem Steinweg im Info-Mobil Beratungen angeboten. Die Anlaufstelle in Mühlhausen ist die drittgrößte der 13 Verbraucherberatungen in Thüringen. Heißt: Sie hat nach Erfurt und Jena das breiteste Angebot. Mehr als 850 Menschen suchten 2019 Beratung bei der Verbraucherzentrale in Mühlhausen. Die Zahl liegt in etwa so wie in den Vorjahren. Zunehmend kommen Flüchtlinge zur Beratung Silvia Georgi und Marianne Stietz sind seit 1991 Beraterinnen bei der Verbraucherzentrale. Hilfe suchen die Menschen bei ihnen unter anderem bei Miet- und Sparverträgen, Versicherungen, Umzügen oder Problemen mit Reiseleistungen und Rundfunkbeiträgen. „Es freut uns, wenn wir sagen können, wir kriegen das hin“, berichten die Juristinnen. So konnten sie unter anderem einem Paar helfen, dass Mitte 70 war und einen Bausparvertrag in Höhe von 90.000 Euro abgeschlossen hatte. Die Senioren konnten widerrufen. Laut Georgi und Stietz werden gerade Älteren oftmals Verträge aufgeschwatzt. Zum Beispiel Rentenverträge, die sich für Menschen um die 60 Jahre nicht mehr lohnen. Doch selbst wenn das Recht auf der Seite der Verbraucher ist, geht die Sache nicht immer gut aus. So hatte ein Paar aus dem Landkreis ein Seniorenmobil gekauft und den Vertrag fristgerecht gekündigt. Die Rückabwicklung klappte nicht, die Firma ging in Insolvenz. Damit blieb das Paar auf dem Kosten sitzen. Zunehmend kommen auch Flüchtlinge zur Verbraucherberatung. Sie suchen Hilfe vor allem wegen Kreditkarten und Handyverträgen, die aufgrund der Sprachbarrieren oftmals zur Schuldenfalle werden. Um ihre Fälle bearbeiten zu können, haben die Beraterinnen ein Netzwerk mit Dolmetschern aufgebaut. Die Arbeit der Verbraucherzentrale in Mühlhausen wird finanziert vom Land und einem kleinen Eigenanteil, der durch die Beratungskosten erwirtschaftet wird. Diese liegen zwischen 10 und 30 Euro, bei einer Baurecht- oder Bautechnik-Beratung können maximal 90 Euro fällig werden. Auch die Stadt unterstützt das Angebot mit jährlich 3.000 Euro. Deshalb ist die Verbraucherberatung unabhängig. „Wir haben kein wirtschaftliches Interesse“, so Silvia Georgi und Marianne Stietz. Energieberatungsstelle in Mühlhausen und in Bad Langensalza Mühlhausen ist die einzige feste Beratungsstelle der Verbraucherzentrale im Unstrut-Hainich-Kreis. Nur für die Energieberatung gibt es sowohl in Mühlhausen als auch in Bad Langensalza Anlaufstellen. Seit 2019 übernimmt das Umweltministerium den Eigenanteil, womit die gesamte Energieberatung für die Verbraucher kostenlos geworden ist. „Wir kriegen nur die Spitze des Eisbergs mit“, sind sich Silvia Georgi und Marianne Stietz sicher. Ihr Anliegen ist es daher auch, zu sensibilisieren. „Die Menschen sind dem technischen Fortschritt noch nicht gewachsen“, so die Beraterinnen. Die im Internet geschlossenen Kaufverträge seien ein großes Problem, denn dort akzeptiere man mit einem Klick die Geschäftsbedingungen. Auch per Telefon werden Verträge gültig. „Früher musste man tätig werden, um einen Vertrag abzuschließen, heute muss man oftmals tätig werden, um ihn nicht abzuschließen“, machen die Beraterinnen deutlich. Sprechstunden ohne Termin sind mittwochs von 9 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr.