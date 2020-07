Mühlhausen. Kommunalpolitiker und Bürger können im September wieder für mehr Klimaschutz und Radverkehr in Mühlhausen in die Pedale treten.

Mühlhausen wieder dabei beim Stadtradeln

Bürger können wieder für mehr Klimaschutz und Radverkehr in Mühlhausen in die Pedale treten. Die Kreisstadt ist vom 7. bis 27. September wieder bei der Kampagne Stadtradeln des Klima-Bündnisses dabei. Laut Mitteilung können in diesem Zeitraum alle, die in Mühlhausen leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln. Zugelassen sind auch elektrische Pedelecs bis 250 Watt.

Zur Teilnahme ist eine Registrierung erforderlich unter: stadtradeln.de/muehlhausen-thueringen. Bei der Anmeldung kann jeder ein Team gründen oder einer bestehenden Gruppe beitreten. Teamlos geht das Radeln nicht, denn Klimaschutz und Radförderung seien Teamarbeit.

