Johannes Bruns, Oberbürgermeister von Mühlhausen (links), übergab am Donnerstagabend die Auszeichnungen für ehrenamtliches Engagement an: Volker Krause (hinten, von links), Andreas Helbing, Christian Meux. Weiterhin an: Christina Köhler (vorne, von links), Karola Müller, Peggy Hoppe, Kristina Pohlmann, Jan-Erik Reiske, Regina Kallert und Paula Fritzlar.