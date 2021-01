Mühlhausens Marienkirche wird 800

Mühlhausen. Mit dem Läuten aller Glocken der Stadt Mühlhausen, in das dann als Letztes auch die Marienkirche einstimmt, beginnt am 9. Februar das Festjahr „800 Jahre Marienkirche“ in Mühlhausen. Das allerdings wird, der Corona-Pandemie geschuldet, über zwei Jahre gefeiert. Die offizielle Festveranstaltung ist bereits auf den 21. August verschoben.

Geplant sind zahlreiche Konzerte und im August auch ein Freiluft-Familienfest, so kündigte es am Mittwoch Mühlhausens Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD) an.

Mitten im Jubiläumsjahr soll dann auch die Sauerorgel von St. Marien saniert werden. Laut Bruns hat die Stadt vom Bund bereits 150.000 Euro erhalten, vom Land sei dieselbe Summe avisiert. Die genauen Kosten lassen sich aber nach Aussage des Stadtorganisten Danny Wilke genauso wenig beziffern wie die Dauer der Sanierung, die im zweiten Halbjahr 2021 beginnen soll.

Die Mühlhäuser Museen planen eine Dauerausstellung zur Geschichte der Kirche, die die zweitgrößte Hallenkirche in Thüringen ist.