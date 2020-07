In der Bergkirche in Bad Langensalza gibt es im Juli musikalische Andachten.

Bad Langensalza. Die Reihe Sommerabend-Musikgottesdienste starte am 4. Juli in der Bergkirche in der Rosenstadt.

Musikalische Gottesdienste an Sommerabenden in Bad Langensalza

Im Pfarrbereich Bad Langensalza gibt es im Juli Sommerabend-Musikgottesdienste. Die Reihe musikalischer Andachten findet laut Pfarrer Dirk Vogel immer samstags um 20.30 Uhr statt. Dazu lädt sich die Kirchengemeinde Gäste ein. So gestaltet am 4. Juli Wade Thompson aus den USA mit Lobpreisliedern den Abend in der Bergkirche musikalisch aus. Gebete und Lesungen werden von Michel Toussaint und Pfarrer Vogel vorgetragen.

Am 11. Juli spielt Mehrdad Armadjan orientalische Gitarrenmusik in der Bergkirche, dazu werden Texte aus dem Alten Testament der Bibel gelesen. Am 18. Juli wird der Kammerchor unter Leitung von Albrecht Lobenstein geistliche Lieder in der Marktkirche singen.

Außerhalb der Reihe aber dennoch unter der Überschrift musikalischer Gottesdienste findet am Freitag, 24. Juli, dann um 19 Uhr eine Veranstaltung des Thüringer Orgelsommers in der Kirche in Thamsbrück statt, informiert Vogel.

Die Veranstaltungen sind laut Pfarrer allesamt Gottesdienste und unterliegen den geltenden Corona-Hygiene- und Abstandsregeln. Ein Mund-Nase-Schutz ist beim Betreten und Verlassen der Kirchen zu tragen. Die Teilnehmerzahlen sind begrenzt. Daher sollte man sich zuvor im Gemeindebüro des Pfarrbereiches anmelden unter Telefon: 03603/846402.