Mühlhausen. Es soll ein stimmgewaltiges Muttertagsfest der Volksmusik in Mühlhausen werden. Mit dabei sind Gaby Albrecht, Ronny Weiland und die Hainich-Musikanten.

Die Stars der Volksmusik geben sich am Samstag, 13. Mai, in Mühlhausen ein großes Stelldichein zum Muttertagsfest der Volksmusik. Beginn ist um 15 Uhr in der Kulturstätte Schwanenteich.

Mit dabei ist die Königin der Volksmusik Gaby Albrecht, eine der ganz großen Stimmen des volkstümlichen Schlagers. Sie will mit ihrer einzigartigen, gefühlvollen Altstimme und ihren schönsten Liedern und größten Hits die Herzen des Publikums höher schlagen lassen und für einen unvergesslichen Nachmittag sorgen. Auch Ronny Weiland wird auf der Bühne stehen. Der Sänger mit der tiefen kraftvollen Bassstimme wird für viele Gänsehautmomente beim Publikum sorgen.

Die Hainich-Musikanten werden den Nachmittag musikalisch abrunden und beste Stimmung verbreiten. Die Vollblutmusikanten aus dem Hainichwald präsentieren die größten Hits aus Böhmen und dem Egerland und werden ein echtes Feuerwerk der Blasmusik entzünden.

„Ein Muss für alle Volksmusikfans und der schönsten Melodien“, heißt es vom Veranstalter, der einen unvergesslichen Nachmittag verspricht.

Karten gibt es unter anderem im Pressehaus am Steinweg in Mühlhausen und im Ticketshop Thüringen.