Nach Brand und Neubau am Lindenbühl: Archäologe spricht zu Grabungen

Mühlhausen. Experten haben am Eckgrundstück Wanfriederstraße/Lindenbühl in Mühlhausen Scherben und Münzen aus dem Mittelalter gefunden

Die archäologischen Untersuchungen des Vorstadtquartiers im Zwinger am Felchtaer Tor in Mühlhausen sind Thema eines Vortrages am Mittwoch, 22. März, 19 Uhr, in der Stadtbibliothek Jakobikirche.

Der Mühlhäuser Geschichts- und Denkmalpflegeverein hat dazu Referent Holger Grönwald eingeladen. Der Archäologe hat die Grabungen vor der Neubebauung des Eckgrundstücks Wanfriederstraße/Lindenbühl Ende 2020 geleitet. Dort, wo im Februar 2018 ein Mehrfamilienhaus bei einem Großbrand zerstört wurde, haben Experten zahlreiche Funde gemacht, darunter Scherben und Münzen aus dem Mittelalter.

Im Anschluss an den Vortrag findet die Jahresmitgliederversammlung des Vereins statt.