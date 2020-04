Nachfrage nach Schutzmasken steigt im Unstrut-Hainich-Kreis deutlich an

Ab Freitag gilt landesweit eine Mund- und Nasenschutzpflicht in allen Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr. Dafür reicht ein einfacher Stoffschutz. Der Landrat ruft dazu auf, sich angesichts der steigenden Nachfrage jetzt schon mit Masken einzudecken. Doch wo gibt es welche? Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Erste Anlaufstelle für viele: Die Apotheken. Die Mohrenapotheke in Bad Langensalza sowie die Adler- und Brückenapotheke in Mühlhausen des Unternehmers Albrecht Kiesow sind vorbereitet auf einen möglichen Ansturm: „Wir haben vorausschauend gedacht und uns eingedeckt“, informiert Mitarbeiter Oliver Felgner. Ein OP-Schutz, der nur einmal verwendet werden soll, kostet 1,20 Euro. Damit sind sie teurer als vor Beginn der Corona-Krise. „In diesen sauren Apfel mussten wir beißen“, sagt Felgner. Denn die Bezugspreise haben angezogen. Eine Maske, die wiederverwendbar und abwaschbar ist, kostet 6,99 Euro.

Auch Andreas König, der Apotheken in Schlotheim, Bad Tennstedt und Menteroda betreibt, ärgert sich über die sprunghaft gestiegenen Preise. „Sie sind wie auf dem Rohstoffmarkt und teilweise unerklärlich“, sagt er. Kostete ein 50er-Pack OP-Masken vor Wochen noch sechs bis sieben Euro, so muss er jetzt 58 Euro dafür bezahlen. Einige Zeit sei der Markt auch komplett leergefegt gewesen. König hat zudem einen Polstereibetrieb und eine Schneiderin aus der Region beauftragt, Mundbedeckungen zu nähen.

Die Amalien-Apotheke in Bad Langensalza bekommt am Mittwoch neue Masken. „Die Lieferungen dauern zu lange“, sagt Leiterin Susan Kaminsky. Die Situation sei schwierig, die Entwicklung unklar. 1,50 Euro kostet bei ihr eine Einwegmaske. „Daran habe ich nichts verdient“, sagt sie.

Auch einige Firmen im Kreis stellen jetzt Schutzmasken her. Die Firma Salza Service in Bad Langensalza liefert auch einzelne Exemplare. Der Preis: 7,50 Euro, bei höheren Stückzahlen sinkt er. Beim Modeunternehmen Peterseim in Mühlhausen werden ab Freitag die selbst produzierten Masken auch im Werksverkauf, ab 9 Uhr, verkauft. Solange der Vorrat reicht. Eine Maske kostet 6,55 Euro.

Die Firma Ergomed, die auch den Landkreis beliefert, verkauft an ihrem Firmensitz in Oberdorla auch an Einzel-Abnehmer. „Es waren schon einige Menschen aus der Region da“, sagt Verkaufsleiter Olaf Hohlbein. Auch er berichtet, dass die Preise für das Ausgangsmaterial spürbar stiegen. Vier Euro koste eine Baumwollmaske, 2,50 Euro eine aus Polypropylen.

Der Landrat verwies in seinem Aufruf auch auf Vereine und gemeinnützige Einrichtungen, die Masken nähen. Allerdings sind die Kapazitäten hier geringer. Bei der Caritas nähen Flüchtlinge aus Syrien Mundmasken. Wie Kathrin Kohl sagte, könne man sie bei Bedarf in der Caritas-Beratungsstelle in der Kleinen Waidstraße kostenlos abholen – allerdings gebe es derzeit nur rund 50 Stück.

Im Mehrgenerationenhaus in Mühlhausen nehme man „aufgrund der sehr hohen Nachfrage vorerst keine Bestellungen mehr an“, hieß es auf Nachfrage. Selbst das Telefon dort sei stark überlastet. Dennoch wurden am Dienstag über 100 Stück an Menschen verteilt, die sich vorab gemeldet hatten.