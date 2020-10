Nachtführung durch Mühlhausen

Am Samstag, 24. Oktober, bietet die Stadt eine Nachtführung durch die historische Altstadt im Anschluss an ein gemeinsames Abendessen an. Bei Fackelschein und in historischer Gewandung berichtet der Nachtführer Wissenswertes über die Geschichte der Stadt. Eine Anmeldung bei der Tourist Information ist erforderlich. Die Teilnahme inklusive Abendessen kostet 19,90 Euro, ohne das Abendessen liegt der Preis bei 7 Euro.

Telefon: 03601 404770