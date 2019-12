Mit einem Fest wurde Herbslebens Anschluss an das Fernwassernetz im August gefeiert. 2021 sollen viele weitere Orte in und um Bad Langensalza folgen.

Nächste Etappe für Fernwasser-Anschluss startet im Januar

Den Investitionsplan des Verbandswasserwerks für 2020 hat die Verbandsversammlung beschlossen steht. Dickster Brocken ist der Anschluss ans Fernwassernetz. Auch Trinkwasserleitungen in einigen Orten werden erneuert.

5,65 Millionen Euro investieren will nächste Jahr der Verband, zu dem fast 36 000 Einwohner in über 40 Ortschaften gehören. Bei den geplanten Erneuerungen der Ortsnetze stehen Nägelstedt und Kleinwelsbach im Zentrum. In Nägelstedt, wo zugleich der Abwasserzweckverband „Mittlere Unstrut“ bauen will, sind vom Wasserwerk Ausgaben von 420.000 Euro vorgesehen. Die Investition läuft zwei Jahre. Dasselbe gilt für Kleinwelsbach, wo 290.000 Euro investiert werden.

Weiter im Plan stehen die Wasserleitungen im Riedsgraben/Geranienweg in Bad Langensalza (80.000 Euro), Am Stadtgraben in Thamsbrück (170.000), Anger/Trift in Kleinballhausen (50.000) und in der Siedlungsstraße in Dachwig (60.000). Weitere 430.000 Euro fließen in kleinere Maßnahmen.

Der Bau für den Anschluss ans Fernwassernetz kostet im nächsten Jahr 4,4 Millionen Euro. Im August erhielten bereits Herbsleben und Großvargula das kalkarme Wasser, das aus Kapazitätsgründen noch zu einem Drittel mit Wasser aus Dachwig gemischt ist. Die Versorgung funktioniere tadellos, so Werkleiter Matthias Vogt, es gebe keine einzige Beschwerde. Der Härtegrad in beiden Orten betrage 10,4 Grad. Das Wasser in und um Bad Langensalza hat 38 Grad, reines Fernwasser 4.

Der nächste Abschnitt verzögere sich wegen Grundstücksfragen und der Archäologie. Nun soll der Leitungsbau von Gräfentonna nach Bad Tennstedt im Februar starten. Im Januar beginnen soll der Bau der gut 16 Kilometer langen Leitung vom Ascharaer Kreuz zum Hochbehälter am Roten Berg. Mit deren Fertigstellung im September 2021 soll dann das Fernwasser in alle angeschlossenen Haushalte fließen.

Das Land fördert die Gesamtinvestition von über acht Millionen Euro mit 4,4 Millionen.