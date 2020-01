Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nägelstedter dankt Feuerwehr nach Schornsteinbrand

Es ist Josef Twrznik ein Anliegen, Danke zu sagen. Danke an die Feuerwehren Nägelstedt und Bad Langensalza sowie jene Nägelstedter, die womöglich sein Haus gerettet haben. Das will der 67-Jährige nicht einfach so zu den Akten legen und bat daher unsere Zeitung um eine Notiz. Diese Notiz ist nun üppiger ausgefallen, denn derartige Schornsteinbrände nehmen zu, bestätigt die Feuerwehr. Aufklärung sei gut.

Josef Twrznik aus Nägelstedt dankt der Feuerwehr für ihren Einsatz. Foto: Friedemann Mertin

Am Dienstagabend vergangener Woche war es, gegen 20.30 Uhr, als es bei Josef Twrznik an die Wohnzimmerscheibe klopfte. „Ich saß gerade vorm Fernseher, was man halt abends so macht. Eine junge Frau guckte zum Fenster rein und sagte, dass aus meinem Schornstein Flammen kommen“, erinnert sich Josef Twrznik. Sein Haus liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zum Nägelstedter Bürgerhaus. Während der Schornstein von der Straße aus nicht zu sehen ist, ist der Blick vom etwas zurückgesetzten Bürgerhaus frei. Dort liefen an diesem Abend erste Proben für den Nägelstedter Weiberfasching. Feuerwehrleute in zivil

waren als erste vor Ort Er selbst habe dann sofort die Feuerstelle und seinen Ofen kontrolliert – ein Holzvergaser in einem Heizraum im Erdgeschoss. Als er die entsprechenden Regler betätigte, seien die züngelnden Flammen im Schornstein merklich kleiner geworden. „Die Freunde der jungen Frauen kamen hinzu. Es waren zwei Mitglieder der Feuerwehr in zivil, Pascal Görmar und Benedikt Hildebrandt“, berichtet Josef Twrznik weiter. 34 Einsatzkräfte rückten zu Beginn an. Die Reinigung des Schornsteins dauerte den ganzen Abend. Foto: Andreas Rick / Feuerwehr Nägelstedt Sie rieten ihm, die Feuerwehr zu holen, auch wenn der Brand scheinbar zurückging. Also alarmierten sie ihre Kameraden. Wenig später standen die Feuerwehr Nägelstedt mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften sowie die Feuerwehr Bad Langensalza mit vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor der Tür. Auch ein Schornsteinfeger aus Bad Langensalza wurde hinzugezogen. Der Schornstein wurde mit einem Essenkehrgerät gereinigt, das Gebäude gelüftet – Schaden entstand keiner. Feuchtes Brennmaterial als Ursache Derartige Schornsteinbrände nehmen in den vergangenen Jahren wieder zu, weiß Nägelstedts Wehrleiter Andreas Rick zu berichten. Denn die Ursache für den Schornsteinbrand war Glanzruß. Dieser entsteht beim Verbrennen von nicht gänzlich trockenem Material im Ofen, etwa frisch geschlagenem Holz. Dann bildet sich an den Wänden des Schornsteins eine harte Kruste, die bei Hitze wiederum aufquillt wie Bauschaum und den Abzug im Extremfall gänzlich verschließen kann. Zudem kann sich die Glanzrußschicht selbst entzünden. Mit Essenkehrgeräten reinigten die Feuerwehrleute den Schornstein. Foto: Andreas Rick / Feuerwehr Nägelstedt Mit Wasser dürfen derartige Brände nicht gelöscht werden, denn der entstehende Wasserdampf könnte den Schornstein sprengen. Die Feuerwehr entscheidet, ob der Ruß kontrolliert abgebrannt wird oder anderweitig gelöscht wird. „Immer mehr Menschen greifen heute wieder auf fossile Brennstoffe wie Holz zurück und haben gern einen behaglichen Kamin zu Hause. Wir hatten schon einmal einen Fall, wo ein großer Schornstein mit einem Durchmesser von 30 Zentimetern zugewachsen war“, sagt Andreas Rick. Wichtig sei die regelmäßige Kontrolle durch Schornsteinfeger. Feuerwehr empfiehlt

Kohlenmonoxid-Melder Im aktuellen Fall sei die Feuerwehr nicht von oben zum Schornstein gelangt, da Telefonleitungen und ein großer Baum den Einsatz der Drehleiter verhinderten. Über mehrere Zugangsklappen im Innern des Hauses haben die Einsatzkräfte den Schornstein mittels Kette und Gestänge gereinigt. Ein langwieriger Einsatz, der bis 23.30 Uhr dauerte. Neben der reinen Brandgefahr durch Funkenflug aus dem Schornstein und ringsum den aufgeheizten Schacht sind vor allem die entstehenden Gase das Gefährliche bei einem Schornsteinbrand. Kamin- und Ofenbesitzern empfiehlt Andreas Rick neben herkömmlichen Rauchmeldern auch den Einbau von Kohlenmonoxid-Meldern. Diese messen die Zusammensetzung der Luft und schlagen Alarm, wenn die Konzentration des geruchlosen Kohlenmonoxids einen kritischen Punkt erreicht.