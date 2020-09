Nähkurs an der Volkshochschule Unstrut-Hainich-Kreis

Mühlhausen. An der Volkshochschule startet am Montag, 21. September, ein Nähkurs für Einsteiger.

An der Volkshochschule beginnt am Montag, 21. September, ein Nähkurs für Einsteiger. In zehn Kurseinheiten können interessierte Teilnehmende von 18.15 bis 20.30 Uhr an der Nähmaschine erlernen, wie sie Kleidung ausbessern, verändern oder sich ein neues Kleidungsstück nähen können. Die begrenzte Teilnehmerzahl erlaubt es der Dozentin, individuell zu unterstützen. Nähmaschinen stehen zur Verfügung. Ein eigenes Gerät kann aber auch mitgebracht werden.

Anmeldungen bei der Mühlhäuser Volkshochschule. Telefon: 03601 812692.