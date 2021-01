Neubau von Windrädern in Dünwald nicht vom Tisch

Dünwald. Im Wald zwischen Beberstedt und Silberhausen werden vorerst keine Windräder gebaut. Die Gemeinde Dünwald hat das Projekt verworfen. Grund dafür ist die Entscheidung des Thüringer Landtages, die Errichtung von Windrädern im Wald zu verbieten. Der Neubau von Windkraftwerken in Dünwald ist damit längst nicht vom Tisch. Die Regionale Planungsgemeinschaft Nordthüringen wird im nächsten Regionalplan weitere Windvorranggebiete ausweisen. Und Dünwald scheint, was die Windintensität angeht, dafür besonders geeignet.

Nun rückt das bestehende Gebiet W9 wieder in den Fokus, in dem seit den 90ern eine deutlich kleinere Anlage als die jetzt geplanten steht – relativ nah an der Wohnbebauung. Um den weiteren Ausbau dort zu verhindern, hatte der Gemeinderat erwogen, dem Anlagenplaner Altus AG die Errichtung von fünf rund 240 Meter hohen Windrädern im Wald zu ermöglichen. Doch dem schob der Landtag in Erfurt nun einen Riegel vor.

Stefan Dietl von der Altus AG erklärt, man respektiere die Gesetzeslage, werde das Ziel eines Windparks in Dünwald jedoch weiterverfolgen. Der Standort im Wald sei gemeinsam mit der Gemeinde und den Waldeigentümern entwickelt worden. “Wir hoffen, dass sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen in Thüringen ändern.” 2023 will das Land prüfen, ob die Klimaziele auch ohne Windkraft im Wald erreichet werden können, und eventuell nachjustieren.

Dietl geht davon aus, dass im künftigen Regionalplan auch das bisherige Windvorranggebiet W9 zwischen Hüpstedt und Beberstedt erhalten bleibt. Außerdem könnten mögliche Flächen im Offenland gesucht werden.

So gibt es nun drei mögliche Varianten: Entweder das bestehende Vorranggebiet wird ausgebaut oder ein neues entsteht am Waldrand und damit ebenfalls nah am Ort. Oder aber - das wäre der Wunsch einer Ende des Jahres gegründeten Bürgerinitiative - es wird gar kein Gebiet für Windräder ausgewiesen. Angesichts der Klimaziele des Landes Thüringen ist diese Option aber unwahrscheinlich.