Neue Blühstreifen entstehen im Unstrut-Hainich-Kreis

Schierschwende. Kindergarten- und Schulkinder sollen das Projekt im Rahmen einer thüringenweiten Aktion begleiten.

Bei Schierschwende und Treffurt sollen neue Blühstreifen für mehr Artenvielfalt sorgen. Wie es in einer Mitteilung der Wildtierland Hainich GmbH heißt, würden durch das Projekt „Via Natura 2000 – Vernetzung für Insekten in der Agrarlandschaft zwischen Natura 2000-Gebieten in Thüringen“ in den kommenden Jahren in fünf Regionen Saumbiotope aufgewertet und neue Gras- und Blühstreifen am Rand von Feldern dauerhaft angelegt.

Kindergärten und Schulen aus der Region sollten das Projekt von der Ansaat an begleiten. An diesem Praxisbeispiel solle den Kindern die Bedeutung der biologischen Vielfalt vermittelt werden. Insgesamt sollen bis Mitte 2026 elf Hektar Feldraine im Wartburgkreis sowie im Unstrut-Hainich-Kreis und Eichsfeld angelegt werden.