Die Stadtbibliothek in Mühlhausen hat ihren Bestand an Gesellschaftsspielen erweitert.

Neue Bücher und Spiele in der Mühlhäuser Stadtbibliothek

Die Stadtbibliothek hat passend zum Herbsteinbruch und kurz vor den Ferien ihren Bestand erweitert. Sowohl neue Bücher als auch einige Gesellschaftsspiele hätten ihren Weg in die Regale der Bibliothek in der Mühlhäuser Jakobikirche gefunden, so die Stadtverwaltung.