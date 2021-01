Die Bushaltestelle an der Schule in Langula soll erneuert werden. Etwa 30.000 Euro wird das kosten.

Neue Bushaltestelle an der Schule in Langula

30.000 Euro wird eine neue Bushaltestelle kosten, die an der Regelschule in Langula stehen soll. Der Gemeinderat der Landgemeinde Vogtei vergab auf seiner jüngsten Sitzung die Planungsleistungen an ein Büro aus Mühlhausen.

Die neue Haltestelle soll deutlich größer werden als die bisherige und aus Fertigelementen errichtet werden. Bürgermeister Christian Hecht (parteilos) erwartet für die neue Haltestelle Fördermittel.

In den vergangenen Jahren haben zahlreiche Kommunen aus dem Landkreis ihre Bushaltestellen erneuert. Dabei griffen sie häufig auf Fördermittel aus dem EU-Programm für den ländlichen Raum zurück, auf das sogenannte Leader-Programm.