Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neue Chefärztin in Bad Langensalza

Anja Regel ist die neue Chefärztin der Abteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie und Koloproktologie am Standort Bad Langensalza des Hufeland-Klinikums. Das teilt das Klinikum in einer Pressemitteilung mit.

Demnach hat Regel an der Karlsuniversität Prag in Pilsen und an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg in Halle studiert. Sie sei lange Funktionsoberärztin im Krankenhaus Waltershausen-Friedrichroda GmbH und zuletzt Chefärztin der Klinik für Allgemein-, Viszeralchirurgie und Koloproktologie am St.-Georg-Klinikum Eisenach gewesen.

Laut Klinikum wendet Regel neuartige Verfahren an, zum Beispiel eine minimalinvasive Operationstechnik bei Hämorrhoiden und Analfisteln, sodass oft verbreitete Ängste der Patienten unbegründet seien. Erste gemeinsame Operationen auch mit den Kollegen am Standort Mühlhausen hätten bereits stattgefunden.