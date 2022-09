Neue Straßennamen in Ortsteilen von Unstruttal und Mühlhausen

In Hollenbach, ab 2023 Ortsteil von Mühlhausen, wird die Dorfstraße in Alte Dorfstraße umbenannt.

Unstrut-Hainich-Kreis. Mehrere Straßen in den künftigen Ortsteilen von Unstruttal und Mühlhausen werden umbenannt. Hier ist die Übersicht.

Für hunderte Einwohner im Norden und Westen des Unstrut-Hainich-Kreises gibt es ab 1. Januar 2023 größere Veränderungen bei den Adressen. Einige müssen sich an einen neuen Gemeindenamen gewöhnen, andere an eine neue Postleitzahl und manche an neue Straßennamen und Hausnummern. Für einige Bewohner ändert sich im Adressfeld des Personalausweises gleich alles.

15 Straßen in sieben Dörfern werden umbenannt. Notwendig macht das die geplante Vereinheitlichung der Postleitzahl 99996 für die Gemeinde Unstruttal, die mit der Gemeindeneugliederung ab Januar 2023 sechs neue Ortsteile bekommt. Hollenbach wird nach Mühlhausen eingegliedert und erhält dann die Postleitzahl der Stadt 99974.

Für Rettungsdienst und Feuerwehr eindeutige Adressen wichtig

Doppelte Straßennamen soll es in Einheitsgemeinden nicht geben, schreibt die Thüringer Kommunalordnung vor. Eine eindeutige Zuordnung ist vor allem für Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst wichtig und natürlich bei der Zustellung von Briefen und Paketen. Deshalb treibt auch die Deutsche Post die Umbenennung voran.

Elf Straßen in Menteroda, Urbach, Sollstedt, Lengefeld und Zaunröden kriegen neue Namen. Die Orte gehören künftig zu Unstruttal. Horsmar ist der einzige Ortsteil, der bereits jetzt zu Unstruttal gehört und in dem ebenfalls eine Straße umbenannt wird. Das Unterdorf wird künftig An der Unstrut heißen. Dazu kommen vier Straßen in Hollenbach – das Ortsteil der Stadt Mühlhausen wird.

Die Gemeinderäte von Anrode (für Lengefeld und Hollenbach) und Dünwald (für Zaunröden) haben in diesen Tagen die Umbenennungen auf den Weg gebracht – rechtzeitig vor der Neugliederung. Die Ortsteilräte hatten Vorschläge für die neuen Straßennamen gemacht.

Der Gemeinderat Menteroda wird voraussichtlich Mitte Oktober darüber abstimmen. Auch hier gibt es eine Empfehlung der Ortsteilräte von Menteroda, Sollstedt und Urbach. Eine Besonderheit gibt es im Ortsteil Menteroda. Hier wird aus zwei alten Straßen eine neue gemacht. Die Mühlhäuser Straße und das Unterdorf werden zur Schachtstraße zusammengefasst. Damit ändern sich für einige Anwohner auch die Hausnummern.

Bei der Umbenennung wurde in Unstruttal nach dem Prinzip verfahren, dass die jeweils größere Straße ihren Namen behält.

Der Weg zum Einwohnermeldeamt steht also allen Einwohnern der betroffenen Orte bevor. Die Ausweisgültigkeit bleibt unverändert. Es gibt lediglich einen neuen Adressaufkleber mit dem Wohnort Unstruttal oder Mühlhausen und dem geänderten Straßennamen. Bis auf Menteroda und Urbach, die bereits die Postleitzahl 99996 haben, erhalten alle Einwohner eine neue Postleitzahl.

In den Dörfern Bickenriede, Zella, Beberstedt und Hüpstedt, die bald Ortschaften der Landgemeinde Stadt Dingelstädt sind, müssen doppelte Straßen nicht umbenannt werden. In Landgemeinden sind, im Gegensatz zu Einheitsgemeinde, Doppelungen möglich, wenn keine Verwechslungsgefahr besteht, heißt es in der Thüringer Kommunalordnung.

Diese Straßennamen werden umbenannt:

Horsmar: Unterdorf wird An der Unstrut

Lengefeld: Kleine Gasse wird Luhneblick / Oberdorf wird Obere Straße

Menteroda: Mühlhäuser Straße und Unterdorf werden zur Schachtstraße (Hausnummern sollen neu vergeben werden) / Thomas-Müntzer-Straße wird Kittel

Sollstedt: Hüpstedter Weg wird Zum grünen Esel

Urbach: Hauptstraße wird Zum Urtal / Bahnhofstraße wird Mühle

Zaunröden: Hauptstraße wird Zaunröder Hauptstraße / Kirchstraße wird Borngasse

Hollenbach: Dorfstraße wird Alte Dorfstraße / Eichenweg wird Zur Friedenseiche / Kirschweg wird Kirschblütenweg / Landstraße wird An der Chaussee