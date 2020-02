Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neues Auto für die Mühlhäuser Feuerwehr

Die Mühlhäuser Feuerwehr hat ein neues Auto. Der Mannschaftstransportwagen dient dazu, nachrückende Feuerwehrleute bei Großlagen zum Einsatzort zu bringen, kann aber auch für alltägliche Aufgaben genutzt werden. Sieben Personen plus Fahrer haben Platz darin. Eine Feuerwehr-Grundausrüstung mit Feuerlöscher und Warnleuchten ist ebenfalls an Bord. Das mit Mitteln von Stadt (21.000 Euro), Landkreis und Land Thüringen finanzierte, etwa 48.000 Euro teure Fahrzeug ersetzt einen Transporter, der nun zur Feuerwehr in den Ortsteil Saalfeld geht. Die kann ihren mehr als 30 Jahre alten Barkas ausmustern.