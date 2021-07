Neues Denkmal für Euthanasie-Opfer am ÖHK

Mühlhausen. Die Enthüllung des neuen Denkmals beschließt am Ökumenischen Hainich-Klinikum die Ethikwoche unter dem Motto „Verantwortungsvolles Erinnern“.

„Verantwortungsvolles Erinnern“ hieß das Thema der Ethikwoche am Ökumenischen Hainich-Klinikum (ÖHK). Diese endete vergangene Woche mit der Enthüllung eines neuen Denkmals für die Euthanasie-Opfer.

Zur mehr als 100-jährigen Geschichte des ÖHK gehören auch die Geschehnisse aus der Zeit des Nationalsozialismus, in der Menschen mit körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigungen keinen Platz hatten. Das ÖHK hatte dieses dunkle Kapitel zum 100-jährigen Bestehen des Klinikums in einem Buch aufgearbeitet. Zudem erinnern eine Gedenkstelle und Stolpersteine auf dem Gelände an diese Zeit und deren Opfer.

„Es ist wichtig, sich immer wieder mit den Schatten der Vergangenheit auseinander zu setzen“, erklärt Heike Asch, Leiterin des Ethik-Komitees am Krankenhaus. Verschiedene Angebote für Mitarbeiter sollten daher zum Diskutieren und Nachdenken anregen. Dazu gehörte neben Fachvorträgen unter anderem eine Führung auf dem Gelände, bei welcher Orte aufgesucht wurden, an denen zur Zeit des Nationalsozialismus schwere Verbrechen an Patienten begangen wurden. Zudem wurde eine Fahrt zur Gedenkstätte für die Opfer der NS-Euthanasie Bernburg angeboten. In diese Anstalt wurden viele Opfer der „Aktion T4“ verbracht – darunter auch Patienten der damaligen Pfafferöder Heil- und Pflegeanstalt.