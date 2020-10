Nicht alle Kontaktpersonen werden im Unstrut-Hainich-Kreis auf Corona getestet

Lediglich ein kleiner Tisch steht hinter dem Garderobentresen im Foyer des Barbaraheims der ehemaligen Görmar-Kaserne. Darauf stehen ein Laptop, ein Drucker, ein Kasten mit Teströhrchen, liegt allerhand Papierkram. Klinische Atmosphäre sucht man in der derzeit einzigen Corona-Abstrichstelle im Unstrut-Hainich-Kreises vergeblich. Keine sterilen Liegen, keine Vorhänge, kein Licht, das an Krankenhaus erinnert.

Die Mitarbeiter allerdings sind in Vollschutz unterwegs, wenn das Foyer von potenziell Infizierten betreten wird: Ganzkörperanzug, Handschuhe, Mund-Nasen-Schutz und Visier tragen die Diensthabenden, die die Proben nehmen, dokumentieren und den Schein für den Hausarzt ausstellen.

In der Abstrichstelle arbeiten medizinische Fachangestellte, Pflege- und Rettungsdienstpersonal, berichtet Daniel Schirch von der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT), die die Abstrichstelle betreibt. Das Team wechselt täglich. Wer aus einem Risikogebiet zurückkehrt, Symptome hat, die auf eine Corona-Infektion hinweisen, oder in ein Krankenhaus, die Kurzzeitpflege oder ein Reha-Zentrum aufgenommen werden soll, der wird von der KVT getestet. Menschen, die Kontakt zu Infizierten hatten, werden hingegen vom Gesundheitsamt des Landkreises getestet. Die stiegen in den vergangenen Tagen deutlich an.

Fünf Minuten werden pro Test anberaumt

Seit einigen Tagen werden nicht mehr alle Kontaktpersonen getestet, sondern nur diejenigen, die bereits Symptome haben, heißt es aus dem Gesundheitsamt. Ein Test erfolgt nur nach Termin, der über den Hausarzt oder die Telefonnummer 116 117 vereinbart werden kann. Pro Termin werden etwa fünf Minuten anberaumt.

Der Test an sich dauert keine Minute. Mit einem Wattestäbchen wird ein Abstrich entweder nur aus dem Rachenraum oder aus dem Rachenraum und der Nase genommen. Bei der KVT hängt die Art des Tests vom jeweiligen auswertenden Labor ab, sagt Daniel Schirch. Abstriche, die vom Gesundheitsamt veranlasst sind, werden grundsätzlich in der Nase und im Rachen abgenommen.

Öffnungszeiten können bei Bedarf erweitert werden

Sowohl KVT als auch das Gesundheitsamt rechnen in den kommenden Tagen mit mehr Tests. Das liege vor allem an den Herbstferien, in denen viele Familien verreisen – auch in Risikogebiete.

Über 1600 Tests hat die KVT in Mühlhausen bisher abgenommen und ausgewertet. Diese Zahl könne aber noch nicht abschließend benannt werden, sagt Daniel Schirch. Das Gesundheitsamt veranlasste seit Beginn der Pandemie ebenfalls schon über 1000 Tests. Insgesamt 170 der von KVT und Gesundheitsamt durchgeführten Tests sind laut Statistik des Landkreises bisher positiv ausgefallen. Sollten die Infektionszahlen und die damit einhergehenden Tests weiter steigen, so würden zunächst die Öffnungszeiten im Barbaraheim erweitert werden. Das Gesundheitsamt testet derzeit montags bis freitags von 9 bis 11 Uhr, nach Bedarf auch bis 17 Uhr. In dieser Woche mussten die Öffnungszeiten bereits mehrmals ausgeweitet werden. Auch die zweite Abstrichstelle in Bad Langensalza könnte bei Bedarf wiedereröffnet werden, heißt es aus dem Gesundheitsamt.

Nach dem Test dauert es zwischen 24 Stunden und drei Tagen, bis das Ergebnis da ist. Übermittelt wird das entweder per Telefon, E-Mail oder per SMS. Auch das Gesundheitsamt wird sowohl über den Test, als auch über das Ergebnis informiert. Fällt das positiv aus, wird außerdem der zuständige Hausarzt involviert. Bis das Testergebnis da ist, ist häusliche Quarantäne angesagt.

Wer auf eigenen Wunsch einen Corona-Test in der Abstrichstelle in Barbaraheim machen möchte, kann sich per Telefon (116 117) an die KVT wenden.