Nigel Conell spielt in Mühlhausen

Nigel Connell tritt am 25. Juli in Mühlhausen auf..

Mühlhausen. Der irische Musiker tritt beim Frühschoppen im Ratskeller auf.

Der irische Musiker Nigel Conell spielt am Sonntag, 25. Juli im Ratskeller in Mühlhausen. Der Frühschoppen der „Sonntagsbühne“ beginnt um 11 Uhr, wie es in der Mitteilung heißt.

Nigel Conell war früher Schlagzeuger für Daniel O’Donnell. Er spielte außerdem die Hauptrolle in „Irish the Musical“ und trat bereits im Ryman Auditorium in Nashville, Tennessee auf. Im Jahr 2009 veröffentlichte er sein Album „Nothing left to say“. Bei der Sonntagsbühne in Mühlhausen unterstützen ihn Mario Meinel an der Gitarre und Adrian Seybusch am Keyboard.

Die Veranstaltung wird aufgrund der aktuellen Lage draußen stattfinden, weiterhin dürfen nur Sitzplätze angeboten werden. Der Eintritt kostet 12 Euro.

Die Karten-Reservierung ist bis Samstag, 24. Juli, spätestens 12 Uhr per E-Mail an reservierung@sonntagsbuehne.de möglich. Neben den Kontaktdaten müssen in der Bestellung der Name des Bestellers, die Anzahl der bestellten Karten und eine Telefonnummer für Rückfragen angegeben werden. Diese Informationen dienen nur der Platzorganisation und werden anschließend gelöscht.

Der Einlass beginnt um 10 Uhr im Ratskeller-Innenhof in der Ratsstraße 19, Mühlhausen.