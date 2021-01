Notfallseelsorge im Landkreis zählt fest zum Rettungswesen

Die Corona-Pandemie beeinträchtigt auch die Arbeit der Notfallseelsorger im Landkreis. Denn um jemandem in einer scheinbar ausweglosen Situation wirklich beistehen zu können, braucht es Nähe und Mimik. „Das ist mit Mindestabstand und Maske schwierig“, erklärt Teamleiter Reiner Engel. Zwar sollen und wollen sich die Helfer schützen, im Einsatz aber müsse relativiert werden.

In den vergangenen Jahren wurden die ehrenamtlichen Notfallseelsorger zu einem immer fester werdenden Bestandteil des Rettungswesens im Landkreis. Während es bei Aufnahme der seelsorgerischen Arbeit vor etwa 19 Jahren gerade einmal eine Handvoll Einsätze pro Jahr waren, zählte Reiner Engel im vergangenen Jahr etwa 60. „Und es werden immer mehr“, sagt er.

Finanziell unterstützt wird die Notfallseelsorge, die unter dem Dach des Diakonischen Werkes Eichsfeld-Mühlhausen angesiedelt ist, vom Evangelischen Kirchenkreis und dem Landkreis. Erst vor kurzem überreichte Landrat Harald Zanker (SPD) einen symbolischen Scheck über 2000 Euro.

Hilfe für Betroffene, Beteiligte und Einsatzkräfte

Die Aufgaben der Notfallseelsorger sind vielfältig. Drei Bereiche gibt es: Die Begleitung und Betreuung von Betroffenen, von Beteiligten und Angehörigen und die Betreuung von Einsatzkräften. Dass die Notfallseelsorger allerdings direkt zu einer Unfallstelle gerufen werden, sei eher die Ausnahme. „Wir wenden uns Menschen zu, die in besondere, persönliche Not geraten und mit der Situation alleine sind. Wir sind da, hören zu, unterstützen und vermitteln“, sagt Reiner Engel.

Eine der Hauptaufgaben sei es, die Polizei bei der Überbringung von Todesnachrichten zu begleiten. Weil das eine hoheitliche Aufgabe ist, übernehmen das die Beamten. Damit die Angehörigen im Anschluss mit ihrem Schmerz aber nicht alleine sind, bleiben die Notfallseelsorger zunächst vor Ort, bis ein stabiles Umfeld geschaffen ist. „Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn weitere Angehörige oder Freunde da sind, die die Fragen und die Verzweiflung auffangen können“, erklärt Engel.

Nachbereitung von schwierigen Fällen wichtig

Auch die Betreuung von Einsatzkräften ist mittlerweile ein fester Bestandteil der Arbeit in der Notfallseelsorge geworden. Speziell ausgebildete Teammitglieder kommen dann ins Spiel, wenn hinter den Einsatzkräften ein schwerer Einsatz mit viel Leid liegt – zum Beispiel, wenn Kinder oder Kameraden involviert waren.

Allerdings musste der Gedanke bei Feuerwehrleuten, Rettungssanitätern und Co. erst wachsen, sich professionelle Hilfe von außen zu holen. „Früher haben die oft noch zusammen gesessen und über das Geschehene geredet. Auch das ist eine Form der Verarbeitung“, sagt der Kreisbrandinspektor des Unstrut-Hainich-Kreises, Florian Krieg.

Heute aber sei nach dem Einsatz nur noch wenig Zeit, jeder kehre schnell zurück in seinen Alltag. „Das kann im schlimmsten Fall irgendwann an die psychische Belastungsgrenze führen und dann zum Totalausfall“, so Krieg weiter. Dem Angebot der Notfallseelsorge stehe man mittlerweile offener gegenüber.

Aktuell umfasst das Team im Unstrut-Hainich-Kreis 18 Notfallseelsorger. Weitere angehende Notfallseelsorger sind derzeit in Ausbildung.

Die umfasst neben den theoretischen Grundlagen in Wochenendkursen auch Praktika bei Polizei und Rettungsdienst. „Das ist wichtig für die Zusammenarbeit“, sagt Reiner Engel. Die wichtigsten Voraussetzungen aber können Notfallseelsorger nicht lernen: Empathie, Einfühlungsvermögen und psychische Belastbarkeit seien laut Engel unerlässlich, um Menschen in schweren Situationen beizustehen.