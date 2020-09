In Schlotheim holen Jugendliche am 10. Oktober ihre Jugendweihe nach.

Nottertal-Heilinger Höhen. 64 Jugendliche aus Schlotheim und Umgebung holen am 10. Oktober ihre Jugendweihe nach.

Nottertal-Heilinger Höhen: Jugendweihe in zwei Durchgängen

Insgesamt 64 Jugendliche aus der Landgemeinde Nottertal-Heilinger Höhen holen am Samstag, 10. Oktober, ihre Jugendweihe nach. Ursprünglich war die Feier am Pfingstsamstag geplant. Sie musste aber, wie alle anderen Jugendweihen im Landkreis auch, coronabedingt ausfallen.

Wie Monika Ortmann vom Freundeskreis Jugendarbeit und Jugendweihe im Unstrut-Hainich-Kreis mitteilt, werde die Zeremonie in zwei Durchgängen mit jeweils 32 Jugendlichen in der Drei-Felder-Halle in Schlotheim stattfinden. Die erste Runde beginnt um 9.30 Uhr, die zweite um 11.30 Uhr.

Nach dem Hygienekonzept sitzen die Schüler bei der Zeremonie zusammen, ihre Familien jeweils mit Abstand in Sitzgruppen. Während der Veranstaltung herrscht laut Ortmann Maskenpflicht.