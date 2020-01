Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nur bis zur nächsten Idee

Es muss ein besonderes Dorf sein, wenn 80 Mann an einem Freitagmorgen kurz nach sechs an der Bushaltestelle stehen, Urlaub nehmen und Schichten tauschen, um die Goldmedaille im Dorfzukunftswettbewerb miteinander in Berlin zu feiern. Es ist insgesamt eine 100-köpfige Feierdelegation, die sich auf der Berliner Messe trifft.

Anita Schwarzburg, die Bollstedter Hobbydichterin, waren in der vorletzten Nacht vor der Auszeichnungsfahrt die richtigen Worte eingefallen über das Zusammenleben: Dass man nun Ortsteil von Mühlhausen ist, das habe dem Zusammenhalt der Generationen nicht geschadet. Stillstand gebe es nicht, Zufriedenheit mit dem Erreichten halte nur so lange vor, bis die nächsten Ideen gereift sind.

Bollstedt hat sich den Preis mit einem immer weiter wachsenden Zusammenhalt und dem Besinnen auf das Geschaffene erarbeitet. Dass die auch mit Neidern einhergeht, damit kann man umgehen. Und man hat das Gefühl: Auch das stärkt für die nächsten Projekte.

Ein Beispiel, das Schule machen könnte auch in anderen Dörfern, die sich noch zu selten trauen, mit ihren Pfunden zu wuchern.