Das Seilergymnasium Schlotheim stellt am Samstag beim Tag der offenen Tür seine Angebote vor.

Offene Tür im Schlotheimer Gymnasium

Künftige Schüler und Eltern haben am kommenden Samstag, 1. Februar, die Möglichkeit, sich über das Bildungsangebot des Schlotheimer Seilergymnasiums zu informieren. Zum jährlichen Tag der offenen Tür ist dazu zwischen 10 und 13 Uhr an die Heilinger Straße eingeladen.

Wie in den vergangenen Jahren werde an diesem Tag Schülern der jetzigen vierten Klassen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis und dem Kyffhäuser-Kreis die Gelegenheit gegeben, die Schule mit ihren Lehrern und ihren vielfältigen Angeboten, Unterrichtsaktivitäten, pädagogischen Konzepten und außerunterrichtlichen Angeboten kennen zu lernen, heißt es in der Ankündigung.

Unter anderem werden schulische Arbeiten präsentiert, so aus Kunstprojekten, den Naturwissenschaften und Sprachen. Auch sportliche Aktivitäten, spannende Experimente sowie Spiel und Spaß erwarten die Gäste. Die Schulleitung, das Kollegium und der Schulförderverein beantworten Fragen.

Im Anschluss können Sie bei einer gemütlichen Tasse Kaffee die Eindrücke wirken lassen und mit Lehrern und anderen Eltern ins Gespräch kommen.

Eingeladen seien auch Schüler der Jahrgangsstufe 6, die einen Schulwechsel in Erwägung ziehen sowie der Jahrgangsstufe 10, die die Oberstufe des Gymnasiums besuchen wollen.