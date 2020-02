Mühlhausen. Am Georgi-Schulteil können sich am Freitag jetzige Grundschüler über den Übertritt an das Gymnasium informieren.

Offene Türen am Mühlhäuser Tilesius-Gymnasium

Der Schulteil „Georgi“ des Mühlhäuser Tilesiusgymnasiums gibt Einblick in seine traditionsreichen Räume und die heutige technische Ausstattung. Beim Tag der offenen Tür am Freitag, dem 28. Februar, von 16 bis 18 Uhr, stellen sich Schulleitung, Lehrer und Schüler den Fragen der Besucher und geben Hinweise zu den Aufnahmeformalitäten. Eingeladen sind alle interessierten Eltern und deren Kinder, die den Übertritt von der Grundschule an ein Gymnasium beabsichtigen, heißt es in der Ankündigung.

Die Vorstellung des Schulteils in der Feldstraße 83/84 beginnt um 16 Uhr in der Aula mit der Begrüßung durch Schulleiter Udo Penßler-Beyer. Danach haben künftige Tilesianer die Möglichkeit, sich über den Schulalltag, die Abläufe sowie über das Lernangebot zu informieren.

Anmeldungen der Grundschüler und Regelschüler sind allerdings nur in der gesetzlich festgelegten Aufnahmewoche, vom 2. bis 6. März, täglich von 14 bis 17 Uhr, im Schulteil Georgischule möglich, so der Hinweis der Schulleitung.