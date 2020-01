Optimistischer Ausblick auf das Jahr der Bratwurst

Dem Unstrut-Hainich-Kreis und der Stadt Mühlhausen stehen gute Zeiten bevor. Zeit, mehr Selbstbewusstsein und Stolz auf die Region zu entwickeln. Und die Bratwurst spielt bei all dem eine gewichtige Rolle. Das ist das Kurz-Fazit der Redner beim gemeinsamen Neujahrsempfang des Bundesverbandes Mittelständische Wirtschaft (BVMW), der Stadt und des Kreises.

Über 300 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung kamen am Mittwoch in der Eventhalle des Hotels Stadt Mühlhausen zusammen. Erstmals nutzte der BVMW diesen Rahmen für den Empfang – das von Roberto Raethel geführte Hotel gehört in den Firmen-Verbund JK AG von Jan Kratochwil, der auch Investor der kommenden Bratwurst-Erlebniswelt am Stadtwald ist. Für sein Engagement erhielt er einen Unternehmerpreis von Andreas Schreiber überreicht, dem Leiter des Westthüringer Mittelstand-Kreisverbands.

Beim 26. Empfang dieser Art ging Schreiber in seiner Rede auch auf eben jenes Museum ein. Uwe Keith, Vorsitzender des Vereins „Freunde der Thüringer Bratwurst“ präsentierte die Pläne für die Erlebniswelt, der amtierende Bratwurstkönig Norbert Abt zog den Gewinner einer Tombola, das Museum, das in diesem Jahre von Holzhausen nach Mühlhausen umziehen wird – Spatenstich ist am 20. Januar –, präsentierte sich auch mit einem Stand.

Mit der Ansiedlung gewinne die Stadt ein weiteres Alleinstellungsmerkmal, lobte Schreiber, der das „Jahr der Bratwurst“ ausrief. Ob seine Anregung, die Stadt als „Mühlhausen an der Bratwursterlebniswelt“ zu bezeichnen, sich durchsetzt, wird sich zeigen. Mit Blick auf die Unternehmen lobte Schreiber deren Verantwortung: Sie schafften Arbeitsplätze, müssten sich dem permanenten Wandel stellen, Entscheidungen treffen, trügen das alleinige Risiko und würden mit ihren Beschäftigten das Geld erwirtschaften, das der Staat dann ausgebe. Zusätzlich agierten sie als Sponsoren und engagieren sich ehrenamtlich, wie etwa im BVMW.

Fachkräfte- und Nachwuchsmangel, Unternehmensnachfolge, Bildung seien schwierige Themen für Unternehmer. Aber der Mittelstand gehe sehr optimistisch ins neue Jahr, auch wenn die Politik Bürokratie abbauen und bessere Rahmenbedingungen für die Wirtschaft schaffen müsse, etwa durch Steuersenkungen. Schreiber appellierte, auch, gute Löhne zu zahlen, um qualifizierte Kräfte zu halten: „Wer nur Peanuts zahlt, hat nur Affen um sich.“

Mehr Menschen denn je würden in Ostdeutschland auch ihre persönliche Lage gut einschätzen. Aber das würde zuwenig nach außen getragen, so Schreiber. Er wünsche sich, „mehr Stolz auf die Heimat, den Unstrut-Hainich-Kreis.“ Den wünscht sich auch Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD) von den Unternehmern: Es gebe in Mühlhausen viele Betriebe, die auf dem Weltmarkt agieren. „Sie sollten ihren Stolz auf ,Made in Mühlhausen’ auch sichtbar machen und in die Region tragen.“ Die für ihren Einsatz bei der Museums-Ansiedlung viel gelobte Stadt habe gezeigt, wie willkommen sie Investoren heiße.

Landrat Harald (SPD) Zanker sagte, er bemerke mit Beginn des neuen Jahrzehnts auch einen Generationswechsel: Die Sichtweise auf die Politik, auf Probleme und ihre Lösung würde sich ändern. Für Zanker stehe aber weiter der Mensch im Mittelpunkt. Das gelte etwa im Hufeland-Klinikum, wo er eine tarifliche Bezahlung anstrebe. Erhalt und Ausbau der medizinischen Infrastruktur im Kreis sei für ihn eine der großen Aufgaben der Zukunft.

Landrat und OB verwiesen auf bevorstehende Großprojekte, die die Region voranbrächten: Ausbau des Breitbandnetzes, Umzug des Landratsamts in die Kaserne und Ansiedlung des Landwirtschaftsamts, Sicherung des Justiz-Standorts, B 247-Ortsumgehungen, Elektrifizierung der Bahnstrecke – und eben das Bratwurstmuseum.