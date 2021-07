Orgelandacht in St. Petri

Mühlhausen. Organist Christian Kropp spielt in St. Petri in Mühlhausen Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy .

Mit Orgelklängen ins Wochenende starten. Das geht am Freitag, 30. Juli, 19 Uhr, in der Mühlhäuser Petrikirche. Zu einer abendlichen Orgelandacht lädt die Evangelische Kirchengemeinde. Die besondere Andacht hält der Pfarrer Tobias Krüger. Der Organist der Gemeinde, Christian Kropp, spielt Orgelmusik von Felix Mendelssohn Bartholdy. Kropp hat verschiedene Orgelstücke aus Orgelsonaten und vereinzelten Orgelwerken des 1847 verstorbenen Komponisten herausgesucht, dessen Werke in der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland noch einem Aufführungsverbot unterlagen.

In der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts begann allmählich Mendelssohn-Bartholdys Rehabilitierung, zu der diese kleine Orgelandacht, beitragen will.

„In einer Zeit vermehrter Übergriffe auf Juden auch in Deutschland tut die Besinnung auf unsere musikalischen Wurzeln gut, zumal Mendelssohn in der protestantischen Kirchenmusik mittlerweile als wichtiges Bindeglied zwischen Bach und Reger gilt“, meint Kropp.

Der Eintritt zu dieser Andacht ist frei, am Ausgang wird eine Spende für die Kirchenmusik in St. Petri-Margarethen gebeten.