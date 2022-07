Ein Feuer zerstörte die Tischlerei in Bothenheilingen und damit auch die Existenz einer ganzen Familie.

Ortschaftsbürgermeister André Hettenhausen: „Hier wird keine Familie vergessen“ – Große Hilfsbereitschaft in Bothenheilingen

Bothenheilingen. Ans Aufgeben denken die Inhaber der abgebrannten Tischlerei in Bothenheilingen auch so kurz nach dem verheerenden Feuer nicht – und das Dorf steht hinter ihnen.

„Das war unser Lebenswerk“, sagt Annabell Niebergall. In nur wenigen Minuten zerstörte Feuer die Existenz einer ganzen Familie. Der Tochter des Geschäftsführers der Tischlerei in Bothenheilingen steht der Schock deutlich ins Gesicht geschrieben.

„Es muss weitergehen."

Aufgeben will Familie Niebergall nicht. „Es muss weitergehen. Das sind wir unseren Angestellten, Kunden und dem ganzen Dorf schuldig“, sagt sie. Erste Gespräche gebe es bereits, wann, wie und wo der Betrieb wieder aufgebaut werden könnte. Rolf Schwarz arbeitet seit 39 Jahren in der Tischlerei und hat den Brand hautnah miterlebt. „Mir kam eine Feuerwalze entgegen. Dann bin ich nur noch gerannt“, erzählt er. Innerhalb von wenigen Minuten habe alles in Flammen gestanden.

Sechs Familien und insgesamt 15 Menschen haben durch das Feuer ihr Zuhause verloren. Sie wurden am Montag durch Einsatzkräfte des Katastrophenschutzes und der Notfallseelsorge erstversorgt. Zeit, noch ein paar Habseligkeiten zusammenzusuchen, blieb nicht. Eine Familie war zum Zeitpunkt des Feuers im Urlaub.

Luftaufnahmen zeigen ganzes Ausmaß der Zerstörung in Bothenheilingen Luftaufnahmen zeigen ganzes Ausmaß der Zerstörung in Bothenheilingen In Bothenheilingen wurden am Montag bei einem Brand mehrere Häuser vernichtet. Luftaufnahmen zeigen das ganze Ausmaß der Zerstörung. Foto: Silvio Dietzel

Übergangsbleiben wurden am Montag organisiert

Viele der Betroffenen sind zunächst bei Freunden und Familie untergekommen. Wie es in den kommenden Wochen weitergehen soll, muss laut Hans-Joachim Roth (CDU) erst noch geklärt werden. Der Bürgermeister der Landgemeinde Nottertal-Heilinger Höhen will zusammen mit Ortschaftsbürgermeister André Hettenhausen (Zukunft Landgemeinde) nach individuellen Lösungen suchen. „Hier wird keine Familie vergessen“, sagt Hettenhausen.

Bereits am Montag organisierte die Stadtverwaltung Übergangsbleiben – auch für diejenigen, die am Abend wegen der kaputten Gasflasche sicherheitshalber evakuiert werden mussten. Die Wohnbau GmbH stellte drei Wohnungen zur Verfügung. „Auch die Tennishalle hätten wir sofort mit dem Nötigsten ausstatten können“, sagt Roth.

Zudem richtete die Landgemeinde zusammen mit dem Landkreis ein Spendenkonto ein. Sachspenden würden derzeit nicht gebraucht, Geldspenden für die nötigste Ausstattung der betroffenen Familien seien aber dringend notwendig.

Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Die hohen Temperaturen allerdings machten einigen Feuerwehrleuten schwer zu schaffen. Sie mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Ein Feuerwehrmann wurde durch die Explosion einer Gasflasche leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Hilfe für Betroffene & Zeugenaufruf

Der Unstrut-Hainich-Kreis und die Landgemeinde Nottertal-Heilinger Höhen haben ein Spendenkonto für die betroffenen Menschen eingerichtet. Sachspenden werden derzeit nicht benötigt.





Kontodaten:

IBAN: DE88 8205 6060 0000 0079 51

BIC: HELADEF1MUE

Verwendungszweck: Brandopfer Bothenheilingen.





Für die Ermittlungen zur Brandursache bittet die Polizei um Hilfe. Wer Hinweise, Fotos oder Videos hat, wendet sich bitte an die Pressestelle der Polizei unter Telefon: 03631/961503.

