Ostern trotz Kontaktsperre christlich feiern

Das Osterfest trotz Kontaktsperre zu feiern und damit ein Zeichen zu setzen, dazu ruft Pfarrer Dirk Vogel die evangelische Kirchengemeinden im Pfarrbereich Bad Langensalza auf. Auch in der heimischen Wohnung könne jeder das Fest gebührend begehen.

Am Gründonnerstag etwa könnten alle zum Glockengeläut um 19 Uhr zum Agapemahl, dem Mahl der Liebe, zusammenkommen. Eine andere Möglichkeit sei, das Gottesdienstvideo auf der Website einzuschalten und dort Lieder und Lesungen zu hören und anschließend Brot und Traubensaft oder Wein zu teilen. Am Karfreitag könne man Passionserzählungen lesen und Orgelmusik hören.

Die Osternachtfeier wird per Video aufgezeichnet und ebenso auf der Website zu finden sein. Laut Vogel werde zunächst das Osterfeuer an der Bergkirche entzündet, die Lesungen werden in der Kirche in Thamsbrück durchgeführt. Das Osterevangelium soll in der Kirche Ufhoven gelesen werden, Tauferinnerungen erfolgen in Merxleben.

In der Osternacht läuten um 21 Uhr die Glocken der Kirchen und am Ostersonntag um 10 Uhr. Laut Vogel sollen sie hörbare Zeichen der Gemeinschaft in den Kirchengemeinden sein. Er ruft dazu auf, die jetzige Zeit als Chance zu verstehen, um das Leben wieder neu schätzen zu lernen.

Die Webseite ist zu finden unter: www.evangelische-kirche-lsz.de