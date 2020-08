Pampatutti spielt Ersatzkonzert in Bad Langensalza

Pampatutti spielt am 4. September in Bad Langensalza im Arboretum.

Bad Langensalza. Pampatutti spielt am 4. September beim Mittelalterstadtfestausfallersatzplatzkonzert in Bad Langensalza.

Pampatutti spielt am Freitag, 4. September, im Arboretum in Bad Langensalza. Das Konzert ist laut Kulturamt Ersatz für das ausgefallenen Mittelalterstadtfest – also ein Mittelalterstadtfestausfallersatzplatzkonzert. Das Duo Pampatut ist seit Jahren fester Bestandteil des Festes. Jetzt erweitert es sich und wird zum Quartett Pampatutti. „Eine wahnwitzige Mischung aus Chaos und Kunst, bei der man sich nie sicher sein kann, was als nächstes passiert, auch die Band selbst nicht“, heißt es in der Mitteilung.

Karten gibt es ausschließlich im Vorverkauf über den Ticket-Shop Thüringen. Preis: 16 Euro (ermäßigt: 12 Euro)