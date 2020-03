Das Zentralgebäude des Ökumenischen Hainich-Klinikums in Mühlhausen.

Landkreis. Das Psychiatrisch-Neurologische Fachkrankenhaus in Mühlhausen sieht sich für Corona gewappnet. Einschränkungen gibt es auch für Patienten.

Pandemiestation im Hainich-Klinikum eingerichtet

Trotz der Corona-Pandemie will das Ökumenische Hainich-Klinikum (ÖHK) die Versorgung von Patienten mit psychiatrischen und neurologischen Erkrankungen weiter sicherstellen. Um eine Infektion und Ausbreitung des Virus’ im ÖHK zu verhindern, habe man umfangreiche Vorsorgemaßnahmen. getroffen, heißt es in der Antwort auf eine Anfrage unserer Zeitung. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog

Das ÖHK habe bereits vor einigen Jahren einen Pandemieplan für solche Krisenfälle erarbeitet. Er sei nun den aktuellen Erfordernissen angepasst worden und regle die organisatorischen Grundlagen, „um die medizinische und pflegerische Betreuung der erkrankten Patienten zu gewährleisten, die Mitarbeiter selbst vor Erkrankung zu schützen und den allgemeinen Versorgungsauftrag während der Pandemie im notwendigen Umfang aufrecht zu erhalten“. Innerhalb des Klinikums sei ein Pandemiestab eingerichtet worden, der sich täglich bespricht und die zentrale Koordination übernehme. Dort würden auch laufend neue Entwicklungen eingeschätzt und daraus abgeleitet, welche Maßnahmen notwendig seien.

Der Lagerbestand, unter anderem an Atemschutzmasken und Hygiene-Einmalartikeln, sei frühzeitig aufgestockt worden, „so dass die Versorgung mit diesen Artikeln aktuell gewährleistet ist“, schreibt die Klinikum-Pressesprecherin Ulrike Welz.

Patienten müssen derzeitmit Einschränkungen leben

Weiter habe das Klinikum vorsorglich eine Pandemiestation eingerichtet. Hier sollen, falls nötig, Verdachtsfälle und infizierte Patienten unterkommen, um sie speziell versorgen zu können. Kämen neue Patienten ins Haus, würden bei einer sogenannten Voraufnahme eine „Corona-Anamnese“ erstellt. Sie orientiere sich an den Vorgaben des Robert-Koch-Institutes. Ergebe sich daraus der Verdacht, dass eine Infektion vorliegen könnte, werde der Patient sofort auf die Quarantäne-Station verlegt und dort getestet.

Für Patienten, die sich auf den psychiatrischen und neurologischen Stationen zur Behandlung befinden, gebe es einige Einschränkungen. Sie müssen sich weitestgehend in den Häusern und auf den Stationen aufhalten und dürfen sich auf dem Gelände nur innerhalb ihrer Stationsgruppe bewegen. „Ein großer Vorteil ist hier die weitläufige Parkanlage des Klinikums, welche genügend Fläche für Spaziergänge an der frischen Luft bietet“, so Welz.

Gegessen werde derzeit nicht zentral im Klinikrestaurant, sondern in den jeweiligen Häusern. Auch die Ergo- sowie Physiotherapie seien dezentralisiert worden und finde auf den Stationen statt. Wie im Hufeland-Klinikum und anderen Krankenhäusern gelte auch im ÖHK in Besuchsverbot. Nur in dringenden Fällen könne es davon nach Vorabsprache Ausnahmen geben. Auch für Ernstfall plane man im ÖHK: „Wenn sich trotz aller Vorsorgemaßnahmen Patienten mit dem Virus infizieren, können diese bis zu einem gewissen Grad im ÖHK selbst behandelt werden. Besonders schwer verlaufende Erkrankungen müssen verlegt werden“, heißt es dazu.

Bettenkapazitäten werdenan den Landkreis gemeldet

Die örtlichen Kliniken spielen auch bei der Pandemieplanung des Kreises eine Rolle. Sie melden auf freiwilliger Basis ihre aktuell freien Bettenkapazitäten an das Landratsamt, sagte Landrat Harald Zanker (SPD). Das gelte neben dem ÖHK auch für die Rehakliniken von Celenus in Bad Langensalza und Median in Bad Tennstedt. Das sei wichtig, um einen laufenden Überblick zu haben – für den Fall, dass das Hufeland-Klinikum wegen der Aufnahme akuter Corona-Fälle andere Patienten auslagern müsse.