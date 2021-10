Paul Roth ist neuer Vorsitzender der Jungen Union im Unstrut-Hainich-Kreis

Unstrut-Hainich-Kreis. Die Junge Union im Unstrut-Hainich-Kreis hat Paul Roth zum neuen Vorsitzenden gewählt.

Der 17-jährige Paul Roth aus Mühlhausen ist der neue Vorsitzende der Jungen Union im Unstrut-Hainich-Kreis. Wie der ehemalige Vorsitzende Robin Kilian mitteilte, wurde Roth am vergangenen Freitag in Bad Langensalza einstimmig gewählt. Roth hatte sich als einziger als Vorstandsvorsitzender zur Wahl gestellt, bei der zehn stimmberechtigte Mitglieder anwesend waren.

Zudem wurden Lukas Hauschild, Dennis Krähmer und Alexandra Görnandt zu den stellvertretenden Vorsitzenden gewählt, Wilhelm Hofmann, Pepe Leimeister und Robin Kilian sind nun Beisitzer.

Eigentlich sollten in der planmäßigen Sitzung am Freitag lediglich die Delegierten für den Landestag der Jungen Union bestimmt werden. Die Wahl des Vorstandes stand ursprünglich erst im kommenden Jahr wieder an. Weil Robin Kilian allerdings im vergangenen Monat zum Bürgermeister von Bad Langensalzas Ortsteil Klettstedt gewählt wurde, habe er sich für eines der beiden Ämter entscheiden müssen. „Ich möchte mich gerne auf meinen Heimatort und mein Studium konzentrieren“, sagt er.