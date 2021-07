Eines der bedeutendsten Konzerte des Thüringer Orgelsommers gab am Mittwochabend in der Kirche Divi Blasii das Ensemble Percussion Leipzig mit Morton Palko, Maxim Kulikov und Joachim Gelsdorf (von links) sowie Theodor Gelsdorf (Drums, nicht im Bild) und Daniel Beilschmidt an der Orgel.